Янукович думает, что Путин много сделал на благо украинского народа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил главу правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА с днем рожденья.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Ваш многолетний труд и энергия, направленные на становление экономически сильного и прогрессивного государства, находят широкую поддержку граждан России и снискали Вам авторитет бесспорного лидера и влиятельного политического деятеля», - отметил Президент Украины, обращаясь к главе российского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что В.ПУТИН много сделал для углубления сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на благо народов наших государств.

Глава государства выразил уверенность, что «наши отношения стратегического партнерства будут и в дальнейшем развиваться на крепком фундаменте дружбы, доверия и взаимопонимания».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.ПУТИНУ крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а его родным – добра и благополучия.