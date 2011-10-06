В ПР еще не думали над поправками для Тимошенко

Фракция Партии регионов в парламенте пока не обсуждала возможность голосования за декриминализацию статей, по которым обвиняется экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО в эфире телеканала ТВі, сообщает пресс-служба канала.

По его словам, президентский законопроект, принятый сегодня в первом чтении, может быть дополнен поправками. Однако пока что оппозиционные силы не подавали их на рассмотрение парламента.

"На сегодня таких дискуссий во фракции не было. Мы не обсуждали поправки, поскольку их нет", - заявил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

Законопроектом предлагается за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы внедрить санкцию в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Отмеченная модель предлагается также и для некоторых случаев, предусмотренных статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, по которым судят лидеров украинской оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Оппозиционеры настаивают на принятии закона о декриминализации таких преступлений с учетом их поправок.