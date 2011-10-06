ВР снимает уголовную ответственность за контрабанду

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 278 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы внедрить санкцию в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Отмеченная модель предлагается также и для тех случаев, когда субъектом преступления является служебное лицо юридического лица частного права (статьи 364-1 "Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", 365-1 "Превышение полномочий служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы" Уголовного кодекса Украины).

Вместе с этим законопроект отменяет уголовную ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые на сегодняшний день утратили признаки повышенной общественной опасности, достаточной для преследования их в уголовном порядке.

Речь идет о составах преступлений, предусмотренных статьями: 201 "Контрабанда" – относительно контрабанды товаров, 202 "Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг", 203 "Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности", 207 "Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте", 208 "Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов", 214 "Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней", 215 "Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов", 217 "Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма", 218 "Фиктивное банкротство", 220 "Укрывательство стойкой финансовой несостоятельности", 221 "Незаконные действия в случае банкротства", 223 "Размещения ценных бумаг без регистрации их выпуска", 225 "Обман покупателей и заказчиков", 226 "Фальсификация средств измерения", 228 "Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям", 234 "Незаконные действия относительно приватизационных бумаг", 235 "Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования" действующего Уголовного кодекса Украины.

За совершение вышеназванных правонарушений законопроектом устанавливается административная ответственность в виде наложения штрафов.

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотренное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда оно скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.

Для основания применения меры пресечения в виде взятия под стражу по делам относительно преступлений в сфере экономики и хозяйственной деятельности, а также по делам относительно служебных преступлений, совершенных предпринимателями, законопроектом вводится механизм, в соответствии с которым подозреваемые, обвиняемые по таким делам может быть взят под стражу только в случае невнесения ими средств в качестве залога или укрывательство от органов следствия или препятствование в расследовании дела.

Законопроектом также установлен перечень составов преступлений в сфере хозяйственной деятельности, привлечение к ответственности за которые возможно исключительно на основании жалобы пострадавшего. При этом порядок привлечения к уголовной ответственности по жалобе пострадавшего предусматривает, что соответствующее уголовное дело подлежит закрытию в случае, если пострадавший примирится с обвиняемым к моменту удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Привлечение к уголовной ответственности только при наличии жалобы пострадавшего касается составов преступлений, предусмотренных статьями: 203-1 "Незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства", частью первой статьи 206 "Противодействие законной хозяйственной деятельности", 219 "Доведение до банкротства", 229 "Незаконное использование знака для товаров и услуг фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара", 231 "Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, которые составляют коммерческую или банковскую тайну", 232 "Разглашение коммерческой или банковской тайны", 232-1 "Незаконное использование инсайдерской информации", 232-2 "Укрывательство информации о деятельности эмитента" действующего Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в некоторые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за нарушение в сфере хозяйственной деятельности, а также исключить статью 160-2 "Незаконная торговая деятельность", которая дублирует содержание статьи 164 "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности", и статью 168 "Выпуск в продажу нестандартной продукции", которая дублирует содержание статьи 167 "Выпуск и реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов" названного Кодекса.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в такие законодательные акты: Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, Закон Украины "О милиции".

Как известно, Юлию Тимошенко судят по ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий должностным лицом)