Азаров заплатит за отель, который «орлы Могилева» расстреляли гранатами?

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил компенсировать гражданам убытки, причиненные во время проведения милицией спецоперации по обезвреживанию особо опасных преступников в Одесской области и городе Одессе 29 сентября, - 1 октября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Глава правительства поручил Министерству внутренних дел и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовить и подать на рассмотрение правительства проект решения о выделении средств для компенсации убытков», - говорится в сообщении.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что МВД должно тщательным образом и ответственно зафиксировать весь материальный вред, который был причинен гражданам во время проведения спецоперации. Все убытки должны быть обязательно возмещены людям, подчеркнул глава правительства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанных расходов из резервного фонда.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области ночью 30 сентября во время задержания преступников в перестрелке погибли два правоохранителя, еще четверо были ранены. Однако злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали двух подозреваемых, третьему удалось скрыться.

В то же время в ходе спецоперации было повреждено имущество граждан. В частности, пулями пробиты автомобили, которые были припаркованы рядом с гостиницей, где проходил штурм. При этом сама гостиница, в которой находились преступники и которую силовики обстреляли из гранатометов, ремонту, скорее всего, не подлежит.