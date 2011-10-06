Адвокаты Тимошенко настаивают на оправдательном приговоре

Защита Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что обжалует приговор суда по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного против экс-премьера относительно газовых соглашений 2009 года, даже в случае декриминализации статьи, которая ей инкриминируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ сегодня журналистам возле Печерского районного суда Киева.

«Безусловно, по этому делу должен быть вынесен оправдательный приговор. Но если он будет носить обвинительный характер, то, независимо от декриминализации этой статьи, решение обвинительного характера будет обжаловано при любых условиях», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат отметил, что в действиях экс-премьера в 2009 году во время подписания газовых соглашений с Россией не было состава преступления. «В действиях ТИМОШЕНКО нет состава преступления, поэтому никоим образом декриминализация этой статьи не должна повлиять на приговор суда», - добавил он.

В свою очередь, другой адвокат экс-премьера Николай СИРЫЙ подчеркнул, что политические решения не могут караться в криминальном порядке. «По результатам рассмотрения этого дела, по нашему глубокому убеждению, доказано в полной мере то, что ТИМОШЕНКО не совершала никакого преступления или правонарушения. Ее личные действия, а также действия официальной делегации, связанные с решением газового кризиса в январе 2009 года, были осуществлены в полном соответствии с международно-правовыми обязательствами Украины», - сказал он.

Н.СИРЫЙ убежден, что действия Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра отвечали Европейской энергетической хартии, требованиям Всемирной торговой организации и всем договорам с Европейским Союзом. «Правительственная делегация действовала в полном соответствии с этими международно-правовыми параметрами», - подчеркнул он.

В свою очередь, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК в очередной раз отметил, что в ходе судебного следствия происходили многочисленные нарушения международного и национального законодательства.

В частности, по его словам, речь идет о незаконном решении о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу, о тотальном нарушении права на защиту, об игнорировании практически всех ходатайств защиты, о безосновательном отказе в привлечении свидетелей со стороны защиты, о совершении процессуальных действий при отсутствии представителей защиты, о необоснованном удалении с процесса защитников и граждан, в том числе народных депутатов, а также о тотальной подделке экспертиз и их оформлении в нереально сжатые сроки.

«У суда на сегодняшний день нет никакого другого варианта, кроме как вынести оправдательный приговор», - резюмировал А.ПЛАХОТНЮК.