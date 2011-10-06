Нардеп возмущен, что одесскому убийце не сохранили жизнь

Народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН считает нарушением украинского законодательства убийство безоружного российского террориста Аслана Дикаева.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Ю.КАРМАЗИНА по поводу распространенных в Интернете видеоролика о последних минутах жизни А.Дикаева и интервью одного из бойцов спецподразделения милиции «Сокол» о команде ликвидировать раненого и готового сдаться А.Дикаева.

По мнению депутата, «нужно дать правовую оценку факту преступления, совершенного при задержании этого российского боевика. Ведь стало известно о заявлениях студентов Одесской юридической академии - при видеосъёмке четко зафиксировано, что оружие было выпущено, и он просил о пощаде, подняв левую руку вверх, поскольку был ранен в правую».

Таким образом, убежден экс-прокурор Ю.КАРМАЗИН, «было нарушено требование Уголовного кодекса Украины относительно задержания правонарушителя, и должную оценку этому обязана дать прокуратура, которая пока отмалчивается, а также Служба безопасности Украины. Поскольку А.Дикаева фактически убивали».

При этом Ю.КАРМАЗИН указал, что ч. 2 ст. 38 Уголовного кодекса Украины четко регламентирует действия при задержании лица, совершившего преступление: «превышением мер, необходимых для задержания преступника, признается умышленное причинение лицу, совершившему преступление, тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке задержания преступника».

«Преступника следовало, согласно действующему законодательству, задержать и допросить, выяснив при этом, каким образом на территории Украины могла долго существовать ОПГ, какие преступления совершили его члены, по чьим заказам, какие планы были у преступников. Однако этого не сделано», - акцентировал юрист.

По его словам, то, что преступника заставили замолчать, - весьма тревожное обстоятельство, ведь речь идет о признаках отдельного состава преступления, предусмотренного ст. 118 (умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника) УК Украины».

«Поскольку никакой потребности в убийстве не было, обстоятельства этой спецоперации нуждаются в тщательном расследовании», - резюмировал первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правосудия Ю.КАРМАЗИН.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в ночь на 30 сентября с. г. при задержании преступников в перестрелке погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября было установлено, что преступники скрываются на территории одесской гостиницы «Особняк», и была проведена спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 террористов, третьему удалось скрыться.

4 октября в Интернете появился ролик, снятый студентом Одесской юридической академии (общежитие которой находится в непосредственной близости от гостиницы «Особняк»), в котором снайперы силовых структур расстреливают главаря бандгруппы А.Дикаева, бросившего автомат и желавшего сдаться правоохранителям.

Начальник Одесского областного УВД Михаил ЯЦКОВ сказал, что скандальный ролик «недостоверен», но подтвердил, что «действительно, А.Дикаев пытался прорваться из окружения, перепрыгнув во двор студенческого общежития».

«Комсомольская правда в Украине» опубликовала слова бойца «Сокола» о том, что перед штурмом им был дан приказ: живых не брать. Также этот боец рассказал, что видел, как А.Дикаев какое-то время на бегу отстреливался, а потом выронил автомат, ему выстрелили по ногам, он упал, и - после короткого обсуждения в эфире - была дана команда о его ликвидации.