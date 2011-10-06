Адвокат говорит, что Тимошенко стало хуже в СИЗО

Адвокат экс-премьер-министра Николай СИРЫЙ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО за все время незаконного пребывания в следственном изоляторе не получила надлежащей медицинской помощи, и это привело к ухудшению состояния ее здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИРЫЙ заявил сегодня журналистам возле Печерского районного суда Киева.

"Незаконно находиться под стражей каждый день - это не просто. И находясь в таком состоянии, бесспорно, Юлия Владимировна не очень хорошо себя физически чувствует, и состояние здоровья ее несколько ухудшилось", - сказал Н.СИРЫЙ.

В свою очередь адвокат Юрий СУХОВ добавил, что защита пока не имеет никакой информации о возможности перенесения даты объявления судом приговора по результату рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО.

"У нас нет такой информации. Вообще не известно, какая будет ситуация относительно участия в этом заседании других лиц, кроме журналистов, потому что это решение, его незаконность, даже уже поднималось в Верховной Раде. Это очередное незаконное решение по этому делу", - отметил Ю.СУХОВ.

"Это дело слушается в открытом режиме судебного разбирательства и не может быть никаких искусственных ограничений для доступа всех желающих в зал судебного заседания", - резюмировал Н.СИРЫЙ.