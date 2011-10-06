Бютовцы собираются брать штурмом Печерский суд?

Первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что народные депутаты планируют зайти в зал Печерского районного суда Киева во время оглашения приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Да, мы планируем», - ответил А.КОЖЕМЯКИН на вопрос журналистов, попытаются ли парламентарии зайти в зал суда в соответствии с законом о статусе народного депутата.

По его словам, «мы будем отрабатывать все возможные действия, которые будут исключительно в рамках закона».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что всю ответственность за события, которые произойдут 11 октября в Печерском суде Киева, будет нести Верховная Рада и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, если не будут приняты меры для выполнения законодательства Украины относительно допуска, в частности, народных депутатов в судебный зал.

«Предупреждаем руководство ВР о том, что все, что произойдет 11 октября, во вторник, в зале суда или возле зала суда, или возле здания суда, если не будет реакции ВР и лично ЛИТВИНА, что это будет на совести этого законодательного органа», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он подчеркнул, что недопуск в судебный зал граждан и народных депутатов - «это откровенное циничное и показательное игнорирование конституционных прав».

«Фракция "БЮТ-Батькивщина" не допустит свертывания демократии в Украине, установления диктатуры и вседозволенности для узкого круга избранных», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ 30 сентября принял решение о том, что во время оглашения приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда смогут присутствовать только журналисты. Свое решение он объяснил тем, что во время всего судебного процесса присутствующие в зале суда лица неоднократно нарушали порядок проведения заседаний и неподобающим образом вели себя.

В то же время судья разрешил фото- и видеофиксацию этого заседания 11 октября.