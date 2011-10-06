Кириленко: во вторник будет объявлено 7 лет тюрьмы

В Уголовный кодекс не будут внесены поправки, которые декриминализируют "статью Тимошенко".

Об этом, как сообщает Украинская правда, в комментарии журналистам сказал лидер БЮТ Иван Кириленко.

"Движения навстречу нет никакого. Нет ни надежды, ни проблесков", - сказал Кириленко.

Он также прогнозирует на данном этапе осуждение Тимошенко.

"Категорически, во вторник будет объявлено 7 лет тюрьмы", - сказал Кириленко.

"Мы подадим поправку в законопроект президента относительно декриминализации статьи, по которой проходит Тимошенко. Но я же вижу по лицам своих коллег - глухонемая сцена, т.е. она не пройдет", - сказал Кириленко

Он отметил, что регламент не позволяет вносить между первым и вторым чтениями поправки, которые существенно изменяют закон.

"Появление на втором чтении статьи, которая не была при первом чтении - это нарушение регламента Верховной Рады, который на сегодня имеет силу закона. Мы предлагаем внести в проект президента уже в первом чтении поправку. Даже с голоса можно добавить одну статью в первом чтении", - указал он.

"Но наши коллеги сидят глухонемыми и молчат", - добавил Кириленко.