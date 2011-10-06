В Верховной Раде оппозиция устроила «допрос» судьям

Высший совет юстиции сделает все выводы относительно ведения процесса судьей Печерского райсуда Киева Родионом КИРЕЕВЫМ после завершения суда над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, отвечая на вопрос депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея СЕНЧЕНКО, почему ВР игнорирует нарушения, допущенные Р.КИРЕЕВЫМ.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что в Высший совет юстиции поступили обращения народных депутатов относительно деятельности или бездеятельности Р.КИРЕЕВА.

«В соответствии с полномочиями Высшего совета юстиции, мы свои заключения сделаем по окончании процесса по существу. Законом предусмотрено, что мы не имеем права вмешиваться в процесс во время его рассмотрения по существу», - сказал он.

Между тем сегодня во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса об избрании или освобождении судей депутаты от "БЮТ-Батькивщины" устроили «допрос» судей. Обычно назначение и освобождение судей происходит очень быстро, однако в этот раз депутаты от оппозиции задавали вопросы каждому судье.

Вопросы касались деятельности судьи Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВА во время процесса над экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, однако претенденты на должность судей отказывались комментировать это, ссылаясь, что не имеют права этого делать в соответствии с законом.