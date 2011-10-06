Европейский суд – напрасная надежда Тимошенко?

Европейский суд по правам человека не сможет отменить приговор, который будет вынесен Юлии ТИМОШЕНКО украинскими судами. Такое мнение украинские юристы высказали журналу Weekly.ua.

Эксперты поясняют, что Евросуд по правам человека будет рассматривать дело исключительно в рамках соблюдения положений Конвенции о защите прав человека. То есть вопросом рассмотрения будет не виновность-невиновность Ю.ТИМОШЕНКО, а то, нарушило ли государство Украина принятые на себя обязательства по защите прав человека; получала ли Ю.ТИМОШЕНКО надлежащую защиту, было ли соблюдено равенство сторон в доказательствах; была ли разумно применена мера содержания под стражей.

Кроме того, как отметил адвокат кандидат юридических наук Александр СЕРЁГИН, прежде чем Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты смогут обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека, им нужно будет исчерпать все национальные средства защиты, и обжаловать приговор в Апелляционном суде города Киева, Высшем специализированном суде по уголовным делам и Верховном суде Украины.

По словам, А.СЕРЁГИНА, каждая инстанция будет рассматривать иск от одного до трех месяцев и в любой момент имеет право вернуть дело на доследование в Печерский районный суд г. Киева или Апелляционный суд Киева, или вообще в Генеральную прокуратуру Украины, чем затянет процесс еще на несколько месяцев. И только после того, как будут исчерпаны все средства национальной защиты, адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО смогут искать правду в Европе.

Фактически это означает, что процесс над Ю.ТИМОШЕНКО может затянуться на неопределенный срок и следующие парламентские выборы могут пройти без ее участия, отмечает издание.