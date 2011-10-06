В ВР все еще ищут компромисс относительно спасения Тимошенко

На Согласительном совете парламента лидеры фракций не смогли достичь договоренностей относительно декриминализации статей, по которым обвиняют бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на заседании парламента по окончании перерыва, состоявшегося по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщна", во время которого и был проведен Согласительный совет, отметил, что договорились «продолжить консультации для того, чтобы выйти на решение, которое получит поддержку не 226, а абсолютного большинства сессионного зала».

Спикер отметил, что среди вариантов поиска компромисса было и предложение, чтобы сегодня рассматривать президентский законопроект относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности в первом и втором чтении, внеся туда предложение относительно исключения статьи 365 из Уголовного кодекса Украины, по которой обвиняется Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в случае, если не будет найден компромисс, то вопрос будет рассматриваться по регламентной процедуре, то есть сегодня в первом чтении, а потом уже «рассчитывать, что при рассмотрении поправок, уточнений и изменений к проекту будет найден тот компромисс, на котором сегодня есть соответствующие настаивания с соответствующей аргументацией, мотивацией».

В.ЛИТВИН признал сложность переговорного процесса.

По его словам, на Согласительном совете решили, что спикер обнародует результаты заседания Согласительного совета, а депутаты не будут выступать по этому вопросу в связи с тем, что «это может привести к тому, что мы будем дальше от договоренностей, чем находимся сегодня».

Как сообщал УНИАН, 5 октября ВР не включила в повестку дня ни одного законопроекта относительно декриминализации статьи, по которым предъявлено обвинение экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Также парламент не поддержал в первом чтении законопроект, которым предусматривалось изъять из Уголовного кодекса Украины статью 365, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем оппозиция настаивает на принятии закона о декриминализации преступлений с учетом их поправок.

«После провального голосования есть только один выход: внести в президентский законопроект поправку от оппозиции по 364-й и 365-й статьям Уголовного кодекса и проголосовать этот законопроект уже срочно в целом, а не растягивать процесс издевательства над ТИМОШЕНКО и другими оппозиционерами, которые без всяких оснований продолжают находиться за решеткой», - заявил, в частности, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.