В ВР все еще ищут компромисс относительно спасения Тимошенко
Нардепы пока будут держать язык за зубами
На Согласительном совете парламента лидеры фракций не смогли достичь договоренностей относительно декриминализации статей, по которым обвиняют бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на заседании парламента по окончании перерыва, состоявшегося по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщна", во время которого и был проведен Согласительный совет, отметил, что договорились «продолжить консультации для того, чтобы выйти на решение, которое получит поддержку не 226, а абсолютного большинства сессионного зала».
Спикер отметил, что среди вариантов поиска компромисса было и предложение, чтобы сегодня рассматривать президентский законопроект относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности в первом и втором чтении, внеся туда предложение относительно исключения статьи 365 из Уголовного кодекса Украины, по которой обвиняется Ю.ТИМОШЕНКО.
В.ЛИТВИН подчеркнул, что в случае, если не будет найден компромисс, то вопрос будет рассматриваться по регламентной процедуре, то есть сегодня в первом чтении, а потом уже «рассчитывать, что при рассмотрении поправок, уточнений и изменений к проекту будет найден тот компромисс, на котором сегодня есть соответствующие настаивания с соответствующей аргументацией, мотивацией».
В.ЛИТВИН признал сложность переговорного процесса.
По его словам, на Согласительном совете решили, что спикер обнародует результаты заседания Согласительного совета, а депутаты не будут выступать по этому вопросу в связи с тем, что «это может привести к тому, что мы будем дальше от договоренностей, чем находимся сегодня».
Как сообщал УНИАН, 5 октября ВР не включила в повестку дня ни одного законопроекта относительно декриминализации статьи, по которым предъявлено обвинение экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.
Также парламент не поддержал в первом чтении законопроект, которым предусматривалось изъять из Уголовного кодекса Украины статью 365, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.
Вместе с тем оппозиция настаивает на принятии закона о декриминализации преступлений с учетом их поправок.
«После провального голосования есть только один выход: внести в президентский законопроект поправку от оппозиции по 364-й и 365-й статьям Уголовного кодекса и проголосовать этот законопроект уже срочно в целом, а не растягивать процесс издевательства над ТИМОШЕНКО и другими оппозиционерами, которые без всяких оснований продолжают находиться за решеткой», - заявил, в частности, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.