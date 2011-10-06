В ПР хотят, чтобы к законопроекту Януковича приобщилась оппозиция?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что парламентское большинство не давало никаких обещаний фракции "БЮТ-Батькивщина" относительно декриминализации статей, по которым выдвинуто обвинение бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады А.ЕФРЕМОВ напомнил, что сегодня рассматривается законопроект Президента Украины относительно декриминализации статей, «касающихся исключительно представителей бизнеса и предпринимателей».

Он отметил, что «не было никаких обещаний, что во время рассмотрения данного вопроса включим другой вопрос» относительно декриминализации статей, по которым судят Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, если «коллеги будут вносить соответствующие предложения, то тогда по этому предложению определится сессионный зал».

Как сообщал УНИАН, 5 октября ВР не включила в повестку дня ни одного законопроекта относительно декриминализации статей, по которым выдвинуты обвинения экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Также парламент не поддержал в первом чтении законопроект, которым предусматривалось изъять из Уголовного кодекса Украины статью 365, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время оппозиция настаивает на принятии закона о декриминализации преступлений с учетом их поправок.