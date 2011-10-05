Адвокаты Тимошенко проведут пресс-конференцию возле суда
23:47, 05 октября 2011Политика
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Завтра, в 14.00
В четверг, 6 октября, в 14.00, возле здания Печерского райсуда (ул. Крещатик, 42а) состоится пресс-конференция адвокатов экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», тема пресс-конференции: «Накануне приговора: обобщение вопиющих нарушений в ходе судебного процесса по делу ТИМОШЕНКО».
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