Одарич: Блок Тимошенко блокирует введение земельных аукционов в Черкассах

Городской председатель Черкасс, председатель Партии свободных демократов Сергей ОДАРИЧ отмечает, что фракция Блока Юлии Тимошенко в Черкасском городском совете в очередной раз блокирует введение в городе аукционов на продажу земли.

Об этом идет речь в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Партии свободных демократов.

“Вчера, 19 июля, на сессии Черкасского городского совета фракция Блока Юлии Тимошенко не поддержала первоочередного рассмотрения «Положение о порядке приобретения земельных участков на конкурентной основе”, – отмечает С. ОДАРИЧ.

По его словам, фактически речь идет о документе, который создает механизм реализации решения горсовета, принятый 15 февраля текущего года о конкурентной продаже земли, проголосованный в присутствии лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. За это «Положение» вчера проголосовали все фракции, даже коммунисты и те, кого исключили из БЮТ, кроме депутатов БЮТ.

Так, из десяти собравшихся депутатов на вчерашней сессии городского совета из фракции БЮТ семеро не поддержали первоочередного рассмотрения “Положение о порядке приобретения земельных участков на конкурсной основе”.

“И это вошло уже в систему, когда на словах представители БЮТ декларируют открытость и прозрачность при рассмотрении земельных дел, а своими конкретными действиями демонстрируют противоположное”, - отметил С.ОДАРИЧ.