ПАСЕ нужен специальный человек по политзаключенным в Украине

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН инициирует создание в рамках Мониторингового Комитета ПАСЕ института специального докладчика о политических заключенных в Украине.

Такое мнение Х.СЕВЕРИНСЕН высказала в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Я думаю, что для тех, кто сидит в тюрьмах без медицинской помощи, было бы хорошо, если бы был назначен специальный докладчик по вопросу политических заключенных. Я знаю, что Марилуиз БЕК из Юридического комитета, которая является докладчиком по верховенству права, поедет и оценит ситуацию с политическими заключенными в Украине. Это хорошо. Было бы неплохо, чтобы потом Мониторинговый комитет сделал доклад обо всех системных проблемах. Знаете, я помню, как в 1999 году нам обещали в Украине, что мы сделаем то и то на протяжении трех месяцев, но система так и осталась неизменной", - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, отказ депутатов ПАСЕ провести срочные дебаты по украинскому вопросу стал результатом неосведомленности многих из них о реальной ситуации в Украине. "Да, действительно, было большинство в зале, но не было необходимых двух третей голосов “за”. И это, в частности, потому, что на заседании Бюро нашлось много людей, которые выступили против. Многие люди недостаточно информированы", - объяснила бывший докладчик ПАСЕ по Украине.