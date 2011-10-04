В МВД не видели жалоб от журналистов, которых «Беркут» выбросил из суда

Милиция не возбуждала уголовного дела по обращению журналистов относительно нарушения их прав работниками «Грифона» и «Беркута» в Печерском суде г. Киева во время рассмотрения дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 6 и 7 июля этого года.

Как сообщил во время заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов заместитель начальника главного следственного управления МВД Украины Олег ТАТАРОВ, в результате событий в Печерском суде г. Киева 6-7 июля в милицию поступило два обращения.

Первое из них, по его словам, поступило от неизвестного человека, заявившего, что по телевидению увидел, как работники правоохранительных органов притесняют присутствующих на судебном заседании и, в частности, мешают журналистам исполнять их служебные обязанности.

Представитель МВД отметил, что в результате проверки милиция установила, что это сообщение поступило из городского таксофона. Поскольку, по словам О.ТАТАРОВА, личность не была идентифицирована, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Также, по его словам, второе обращение в милицию поступило от человека, который в те дни находился вблизи здания Печерского суда и также пожаловался на, по его мнению, незаконные действия работников правоохранительных органов. Однако, как заметил представитель МВД, в дальнейшем этот человек отказался от своих претензий и, соответственно, уголовное дело также возбуждено не было.

О.ТАТАРОВ сообщил, что никаких других обращений в милицию по поводу событий в Печерском суде в начале июля не поступало.

Как сообщал УНИАН, 6 июля бойцы спецподразделения МВД «Беркут» ворвались в здание Печерского райсуда, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, и применили физическую силу к журналистам.

Во время этих действий в суде упали обе камеры телеканала ТВі, был поврежден штатив камеры «5 канала» и разбита камера портала INTV. На более чем 20 журналистов набросились 60-70 бойцов «Беркута», которые сопровождали свои действия грубыми высказываниями в адрес работников СМИ.

7 июля работники судебной милиции «Грифон» не впускали представителей СМИ в здание суда, а после объявления перерыва силой вытеснили телеоператоров и журналистов из зала Печерского суда.

Позже журналисты передали письмо в правоохранительные органы, в котором потребовали от генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ и министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА проведения проверки законности действий сотрудников спецподразделений «Беркут» и «Грифон», которые были задействованы в Печерском районном суде Киева 6 и 7 июля, в отношении представителей СМИ.

Журналисты требовали от В.ПШОНКИ и А.МОГИЛЁВА возбудить уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности и гарантировать соблюдение законодательства и обеспечить неприкосновенность работы журналистов со стороны правоохранительных органов.

Также представители СМИ требовали от В.ПШОНКИ и А.МОГИЛЁВА публично обнародовать свою позицию по поводу препятствования профессиональной деятельности журналистов.

21 июля сайт телеканала “24” со ссылкой на соответствующий запрос, который получила редакция телеканала, сообщил, что работников СМИ, которые освещали судебные заседания по делу экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО 6 и 7 июля, вызывают в Министерство внутренних дел для проведения следственных действий.

В письме говорится, что вызов связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности). Также, по данным телеканала, в милиции просили журналистов предоставить все отснятые во время заседания аудио- и видеоматериалы.