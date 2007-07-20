Черновецкий: население хочет видеть в парламенте меня

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не исключает участия своего блока в досрочных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на данный момент он не хотел бы говорить о его возможном включении в избирательный список одной из политических сил.

«Я сейчас могу подумать о Блоке Черновецкого в Верховной Раде», - сказал мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что возможность участия блока его имени в выборах связана с тем, что 37% избирателей желают видеть в парламенте новые лица. «Кроме того, большой процент населения хочет видеть в парламенте меня», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом, по его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. «Что касается решений, то я их пока для себя не принимал», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято через неделю.