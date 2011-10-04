Советник Януковича отмечает: «статьи Тимошенко» трогать не будут

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ отмечает, что законопроект о декриминализации ряда норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов не коснется статей, по которым судят экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в эфире «5 канала» в понедельник вечером.

А.ПОРТНОВ отметил, что предложенный Президентом проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)» больше касается предпринимателей.

"Действительно, статьи 365, 364 не предлагаются к декриминализации законопроектом, который глава государства предложил парламенту. Я согласен с тем, что с отметкой "один" 364 и 365 у нас предлагается гуманизировать, но это в связи с тем, что целью законопроекта является гуманизация законодательства по хозяйственным и экономическим преступлениям", - отметил А.ПОРТНОВ.

Перед этим он отметил, что целью законопроекта «является не столько декриминализация, как сейчас очень модно говорить. Речь более идет о гуманизации законодательства».

«Основной целью не является пополнение государственного бюджета Украины, хотя, бесспорно, такая цель также ставится перед правоохранительными органами», - сказал А.ПОРТНОВ, добавив, что главной целью законопроекта является оживление инвестиционного климата.

По его словам, сегодня в отношении предпринимателей возбуждаются слишком много уголовных дел, которые затем не доходят до суда. "Статистика показывает, что дел возбуждаются тысячи, до суда доходят сотни. Где исчезают другие уголовные дела – это вопрос, который интересует людей не один год", - сказал он.

А.ПОРТНОВ привел пример уголовного преследования за контрабанду. Да, действующие нормы законодательства предусматривают конфискацию имущества или уплату штрафа в размере 1 тыс. 700 гривен, а законопроект предлагает установить уплату штрафа из суммы нанесенных убытков, что, по мнению А.ПОРТНОВА, приведет к исчезновению мотивации для тех, кто занимался контрабандой.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 365 (пункт 3) Уголовного кодекса Украины в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году и нанесения убытков государству на сумму более 1,5 млрд. грн.

27 сентября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

В частности, законопроект предусматривает внести такие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми текст статьи 272 предлагается изложить в такой редакции: "Если деяниями, предусмотренными статьей 203 (пункт 1), частью 1 статьи 206, статьями 219, 229, 231–232 (пункт 2), 356, 364 (пункт 1), 365 (пункт 1) или 365 (пункт 2) Уголовного кодекса, нанесен вред исключительно интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, возбуждение уголовного дела осуществляется по заявлению владельца (совладельца) этого юридического лица или по его согласию. В других случаях привлечение к уголовной ответственности виновного лица осуществляется на общих основаниях".