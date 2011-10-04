Литвин поручил выяснить, почему приговор Тимошенко стал закрытым

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поручил профильным комитетам ВР изучить с правовой точки зрения решение судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА о запрещении народным депутатам присутствовать в суде во время объявления приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции.

По его словам, он «поручил сегодня на Согласительном совете Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады и Комитету по вопросам правосудия, чтобы они изучили эту проблему и высказали свои заключения».

В.ЛИТВИН добавил, что народный депутат имеет право посещать все учреждения, но необходимо четко знать, как это соотносится с проведением судебного заседания, то есть, с нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ 30 сентября принял решение о том, что во время объявления приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда смогут находиться только журналисты. Свое решение он объяснил тем, что во время всего судебного процесса присутствовавшие в зале суда лица неоднократно нарушали порядок проведения заседаний и неподобающим образом вели себя.