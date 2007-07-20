Сегодня Ющенко прибудет на место техногенной катастрофы

Сегодня после обеда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибудет во Львовскую область, где произошла техногенная катастрофа.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС Украины во Львовской области Олег ШТАНГРЕТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, такое решение В.ЮЩЕНКО принял после первой части заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.