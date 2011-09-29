В ПР думают, что громкими заявлениями адвокаты Тимошенко затягивают дело

"Громкие заявления адвокатов Юлии Тимошенко созданы для того, чтобы искусственно затянуть дело, а суд каждое из них непременно проверит", - заявляет народный депутат из фракции Партии регионов Владимир Олийнык, комментируя ход дебатов в Печерском суде.

"Утверждения, которые звучат со стороны обвинения и защиты, безусловно, суд будет проверять. Согласно действующему законодательству, выступление самой защиты является произвольным. То есть тактика выстраивания защиты, факты, нюансы, которые могут быть не учтены, это выстраивает только адвокат. Судья может и не имеет права вмешиваться в это. Поэтому такие заявления всегда будут предметом исследования суда. И только суд может сказать, где истина ", - отметил Владимир Олийнык, добавив, что он такие заявления не воспринимал бы как истину в последней инстанции.

"Даже у убийц, о которых уже есть доказательства и есть все свидетельства, когда адвокаты занимают позицию подсудимого, что он невиновен, то, безусловно, они будут говорить на белое, что это черное. Такая их работа. Они должны защищать позицию обвиняемого. Поэтому в этом отношении не надо удивляться, когда, например, есть какие-то громкие заявления подобное. Это такая практика. Это разные подходы к дебатам, которые происходят - последняя стадия перед принятием решения. Поэтому суд будет их проверять ", - цитирует нардепа пресс-служба Партии регионов.

Олийнык также отметил, что "предметом исследования" также являются заявления представителей оппозиции о том, будто что-то исчезло из дела. "И судья в совещательной комнате обязательно будет все эти утверждения подвергать соответствующей проверке", - подчеркнул нардеп.

Комментируя упреки оппозиции о том, что следствие якобы идет ускоренными темпами, Владимир Олийнык подчеркнул, что оно идет в соответствии с законом и в сроки, определенные законом, напомнив, что оппозиция уже не впервые обвиняет упрек следственным органам, что они либо долго расследуют дело, или быстро.

"Если брать европейскую практику, то там дела рассматриваются быстро, особенно когда это громкие дела. Потому что следствие надо вести быстро, в случае если нет каких-то объективных оснований, например, назначена какая-то экспертиза, какие-то исследования и тому подобное. В деле Тимошенко же экспертизы не было. То есть сам европейский опыт свидетельствует о том, что быстро надо двигаться в рассмотрении дела ", - отметил парламентарий.

"Это надо приветствовать, когда между постановлением о возбуждении уголовного дела и передачей дела в суд проходит кратчайший срок. В деле же Тимошенко я не вижу объективных оснований для затягивания ", - подытожил Владимир Олийнык.