Круглый стол «Стабильность украинской финансовой системы»
В четверг, 29 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Стабильность украинской финансовой системы».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Насколько стабильна национальная валюта и стоит ли ожидать «обвал» гривни в ближайшее время?
2. Чем грозит экономике и финансовой системе Украины невыдача очередного транша кредита МВФ?
3. К чему приведет обязательное хранение информации о лицах, совершающих операции обмена валют?
4. Кому выгодна отмена валютного потребительского кредитования?
Участники круглого стола:
1. Александр СУГОНЯКО – президент Ассоциации украинских банков.
2. Евгений ЗИНОВЬЕВ – начальник отдела стратегии «ОТП Банк».
3. Дмитрий СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».
4. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (Партия регионов).
5. Сергей ТЕРЁХИН – народный депутат Украины (БЮТ).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).