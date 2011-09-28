В четверг, 29 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Стабильность украинской финансовой системы».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Насколько стабильна национальная валюта и стоит ли ожидать «обвал» гривни в ближайшее время?

2. Чем грозит экономике и финансовой системе Украины невыдача очередного транша кредита МВФ?

3. К чему приведет обязательное хранение информации о лицах, совершающих операции обмена валют?

4. Кому выгодна отмена валютного потребительского кредитования?

Участники круглого стола:

1. Александр СУГОНЯКО – президент Ассоциации украинских банков.

2. Евгений ЗИНОВЬЕВ – начальник отдела стратегии «ОТП Банк».

3. Дмитрий СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».

4. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (Партия регионов).

5. Сергей ТЕРЁХИН – народный депутат Украины (БЮТ).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).