Эштон обещает не оставить сомнений у Януковича и Лукашенко

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН в преддверии саммита «Восточного партнерства» выразила обеспокоенность демократией в Украине и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЭШТОН заявила накануне в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте.

К.ЭШТОН, в частности, напомнила, что в начале сентября уже направила жесткое послание Украине, в котором подчеркнула, что уважение демократически принципов и верховенства права, включая право на независимый и честный судебный процесс, остаются основой отношений ЕС-Украина.

«(Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства – УНИАН) Стефан ФЮЛЕ (Stefan Fule) и я, в частности, обеспокоены делами против Юлии ТИМОШЕНКО и других членов ее правительства, а также планами вернуться к старой избирательной системе, несмотря на международные советы», - заявила К.ЭШТОН.

Она также напомнила, что после всплеска политических репрессий в Беларуси в декабре прошлого года ЕС неоднозначно продемонстрировал свою позицию, введя санкции против режима и усилив сотрудничество с представителями гражданского общества.

«В Польше (саммит «Восточного партнерства пройдет в Варшаве – УНИАН) мы не оставим сомнений нашим партнерам относительно того, что признание со стороны ЕС их европейских стремлений и их европейского выбора идет нога в ногу с нашими ожиданиями в отношении их обязательств совершать прогресс на пути к глубокой и стабильной демократии», - подчеркнула К.ЭШТОН.

Она отметила, что на сегодняшний день восточные партнеры ЕС находятся на разных этапах пути к демократии, и подчеркнула, что ЕС должен предоставить им практическую помощь в процессе политической ассоциации и экономической интеграции.

Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного партнерства» состоится 29-30 сентября в Варшаве.

Это инициатива была начата в мае 2009 года и направлена на усиление сотрудничества ЕС с восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.