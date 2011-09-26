Изготовитель футболок "Спасибо жителям..." сейчас в Хорватии

Владелец компании ProstoPrint Денис ОЛЕЙНИКОВ, изготовившей футболки с надписью "Спасибо жителям Донбасса", намерен просить политическое убежище в Латвии.

Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

В данный момент, по словам Д.ОЛЕЙНИКОВА, он вместе с семьей находится в Хорватии.

"Это исключительно техническое решение. У моей семьи не было виз к моменту выезда, а в Хорватию до 31 октября граждане Украины могли въезжать без виз", – сказал Д.ОЛЕЙНИКОВ.

Бизнесмен считает, что в Украине ему и его семье угрожает реальная опасность, поэтому пока исключает возможность возвращения.

"Мы обязательно будем просить политическое убежище, потому что это правильно, потому что я не хочу быть человеком без статуса, – заявил Д.ОЛЕЙНИКОВ. – Я приехал сюда не потому, что я турист, и больше всего хотел бы вернуться в Украину".

"Хорватия – это транзитная страна. Сейчас мы рассматриваем Латвию", – заявил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября сотрудники Киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании ProstoPrint по изготовлению футболок с различными написями.

Правоохранители заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве подчеркнули, что указанные действия сотрудников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, упоминавшейся в публикациях в интернет-сети».

21 сентября на своей странице в Facebook владелец компании ProstoPrint Д.ОЛЕЙНИКОВ написал, что выехал из страны, опасаясь ареста.

23 сентября министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что возбуждение уголовного дела за незаконное использование товарного знака компанией ProstoPrint не имеет никакого отношения к футболкам «Спасибо жителям Донбасса».

Сегодня, 26 сентября, вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что компания ProstoPrint перевела в политику проблему незаконного использования логотипа УЕФА.