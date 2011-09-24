Гриценко: почему Яценюк не поддержал освобождение НУНС от "тушек"?

Лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что сегодня во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» не существует конкуренции, а стоит вопрос честности перед людьми.

Так он охарактеризовал ситуацию во фракции НУ-НС в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Политик отметил, что он вместе с Вячеславом КИРИЛЕНКО, Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, Павлом ЖЕБРИВСКИМ и другими народными депутатами выступает с четким требованием – провести черту между властью и оппозицией.

«Не может быть в оппозиционной фракции, например, КАСЬКИВА, который работает в исполнительной власти, незаконно держит мандат, а собственную карточку отдал регионалам. Или группа «Единый Центр»: представлены во власти, голосуете законопроекты ЯНУКОВИЧА – идите честно туда!», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, то же самое касается депутатов, которые «тушками» вошли в коалицию, или тех, кто голосовал за «предательские харьковские соглашения».

«Как они могут сидеть рядом? Идите во власть, несите ответственность!», - призвал лидер «Гражданской позиции»

А.ГРИЦЕНКО заявил, что голосовал за исключение из фракции таких депутатов, но почему-то это решение не поддержали представители партии «Фронт Змін»: Арсений ЯЦЕНЮК, Николай МАРТЫНЕНКО, Роман ЗВАРЫЧ, Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Я не понимаю такой ситуации, - сказал А.ГРИЦЕНКО. – Между «там» и «здесь» не выйдет, нужно четко провести эту черту».

Кроме того, он сообщил, что решение об исключении из состава фракции НУ-НС нескольких депутатов, принятом 6 сентября, до сих пор не объявлено спикером в парламенте. А председатель фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО, уполномоченный фракцией сделать соответствующее заявление, также по каким-то причинам этого не сделал.