Табачник уверяет, что не имеет отношения к закрытию ни одной школы

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что он не причастен к закрытию ни одной школы в Украине.

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил в эфире Шустер Live в пятницу.

"За 20 лет восемь министров образования ни одной школы не закрыли", - сказал он. По словам министра, по закону об образовании решение об объединении, открытии и прекращении деятельности школ принимает районный совет, который финансирует эти заведения.

В то же время, говоря о темпах закрытия школ, Д.ТАБАЧНИК отметил, что за два года деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО было закрыто 642 школ. "За последние девятнадцять месяцев районными органами власти была прекращена деятельность 188 школ", - сказал министр.