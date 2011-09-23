Супрун: Кабмин попросту припрятал огромную сумму

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН считает «печальным новаторством» проекта бюджета-2012 беспрецедентное ручное управление казной государства.

Об этом Л.СУПРУН сказала сегодня журналистам, комментируя проект государственного бюджета на 2012 год, поданный правительством в парламент.

«Кабмин попросту припрятал огромную сумму денег, около 100 млрд. грн., причем это – неналоговые поступления. Например, значительную часть этой суммы Украина может получить по Киотскому протоколу, тогда как в проекте бюджета записано всего на всего 128 млн. гривен», - отметила Л.СУПРУН.

По ее мнению, «именно эти ресурсы нужно направить в реконструкцию теплоэнергосистем коммунального хозяйства и другие важные для каждого гражданина Украины энергосберегающие проекты». «Это позволило бы не только удержать, но и снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В противном случае коммунальные тарифы неизбежно будут повышаться, что приведет к катастрофической инфляции», - подчеркнула лидер НДП.

По ее словам, «печальным новаторством» этого проекта бюджета является беспрецедентное доселе ручное управление Кабмина казной государства. «Они, вероятно забыли, что бюджет – это не их личный карман», - заявила Л.СУПРУН.