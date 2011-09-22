Янукович встретился с экс-президентом США

В Нью-Йорке состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с 42-м Президентом США Биллом КЛИНТОНОМ, во время которой обсуждалось состояние отношений Украины с США и Евросоюзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"Стороны обсудили, в частности, совместные украинско-американские инициативы, направленные на обеспечение ядерной безопасности. В.ЯНУКОВИЧ и Б.КЛИНТОН уделили отдельное внимание состоянию отношений Украины с США и ЕС", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также В.ЯНУКОВИЧ рассказал Б.КЛИНТОНУ о прогрессе Украины на пути реализации реформ. Также стороны затронули вопросы внедрения реформ в других странах мира.

Кроме того, собеседники обсудили современные вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.