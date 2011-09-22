Адвокат Луценко заявляет о давлении на его сыновей

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ заявляет, что правоохранительные органы оказывают давление на его двух сыновей.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне сообщили, что против одного моего сына работники СБУ возбудили оперативно-розыскное дело. Это факт. У другого – появились проблемы по службе», - заявил А.БАГАНЕЦ, уточнив, что мотивы оперативно-розыскного дела неизвестны.

«С чем связано это дело, какова его цель – неизвестно. Возможно, таким образом кто-то хочет отомстить мне за какие-то предыдущие мои действия. А возможно – повлиять на мое поведение по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО», - предположил адвокат.

«Пока я ничего не знаю. Я юрист. Время покажет, с чем связано уголовное дело против моего сына», - отметил А.БАГАНЕЦ.

Как сообщалось, оба сына А.БАГАНЦА работают в органах прокуратуры.