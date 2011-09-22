Депутаты ПР готовы поддержать закон о Десятинной церкви

Народные депутаты от Партии регионов готовы поддержать законопроект представителя Президента в парламенте Юрия МИРОШНИЧЕНКО о восстановлении Десятинной церкви.

Об этом они заявили в комментариях УНИАН.

Комментируя законопроект «О возрождении уникального Символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве», народный депутат от Партии регионов Юрий БОЛДЫРЕВ высказал мнение, что Десятинная церковь должна быть восстановлена на своем историческом месте после проведения всех необходимых археологических исследований.

«Будет намного лучше, если на этом месте будет стоять храм, где будут проводится богослужения, чем будет пустое место. Я буду поддерживать законопроект МИРОШНИЧЕНКО, потому что иначе этот вопрос просто не решить», - заверил Ю.БОЛДЫРЕВ.

Он напомнил, что фундамент Десятинной церкви является культурным достоянием, и без специального разрешения по этому поводу проведение каких-либо строительных работ невозможно. «Но пример восстановления Успенского собора Киво-Печерской Лавры и пример восстановления Михайловского монастыря подсказывает нам, что это правильный путь - восстановить храм на том историческом месте, где он стоял. Потому что руины храма всегда хуже действующего храма», - убежден Ю.БОЛДЫРЕВ.

Готовность голосовать за новый законопроект выразил также народный депутат от Коммунистической партии Украины Юрий ГАЙДАЕВ. «Что плохого в том, чтобы возродить церковь? Это богоугодное, прекрасное дело. Я поддерживаю МИРОШНИЧЕНКО в этом вопросе. Это первая каменная церковь на Руси, которую в свое время возвели наши предки, добровольно жертвуя на нее положенную десятину. Надо сейчас всем миром навалиться и воссоздать ее. Думаю, что каждый нормальный человек это поддержит», - заявил Ю.ГАЙДАЕВ.

Инициативу Ю.МИРОШНИЧЕНКО также поддерживает «регионал» Владимир ОЛИЙНЫК. «На мой взгляд, необходимо, чтобы возрождение обязательно происходило. Если есть возможность что-то восстановить, но восстановить не в сегодняшнем виде, а в том первозданном, тогда стоит это делать. Эти места являются святыми, и если экспертизы и проверки на законодательном уровне будут пройдены, тогда можно принимать какие-то решения», - убежден парламентарий.

По мнению народного депутата от Партии регионов Татьяны БАХТЕЕВОЙ, возрождение Десятинной церкви послужит ценным вкладом для сбережения и приумножения нашего исторического наследия. «Конечно, это хорошо, когда мы знаем историю, умеем ценить ее, хранить и использовать для возрождения духовности последующих поколений. Я считаю, что возрождение христианства мы наблюдаем сегодня уже по всей Украине. Строятся новые храмы и это замечательно», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

В поддержку законопроекта о возрождении Десятинной церкви выступили также историки и архитекторы.

По словам заместителя директора Национального исторического музея Павла ДОРОШЕНКО, вопрос музеефикации фундамента Десятинной церкви необходимо решать неотложно. «Бесспорно, нельзя оставлять фундамент в том состоянии, в котором он сейчас находится. И сотрудники нашего музея также двумя руками выступают за музеефикацию и строительство, чтобы историческое наследие могло сохраниться для последующих поколений. А что касается собора, то он стоял на этом месте и по этому будет закономерным восстановить его там же. Концепция комплексного строительства музея и храма понравилась многим, и сейчас перед инженерами стоит задача спроектировать все так, чтобы не навредить древнему фундаменту», - отметил историк.

Член жюри конкурса КГГА на лучшую концепцию реставрации Десятинной церкви, директор КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» Геннадий ГЕРА отметил, что законопроектом Ю.МИРОШНИЧЕНКА предусмотрено создание уникального православного комплекса. «Подготовка данного законопроекта фактически идет с 2000 года, когда еще КУЧМА хотел восстанавливать Десятинный храм, - напомнил Г.ГЕРА. - Сегодня речь идет о создании Национального православного комплекса, который охватывает, фактически, всю территория древнего Киева. Этот уникальный закон, который подал Юрий Романович, поддержат не только киевляне, но и вся Европа. Потому что это комплексное развитие и комплексный подход к этой теме».

По словам Г.ГЕРЫ, уже проведены консультации с крупными строительными институтами и разработанна схема возведения храма на буронабивных сваях для полного сохранения аутентичного фундамента Десятинной церкви. «Более того, я могу заявить официально, что на 99-ти процентах площади фундамента Десятинной церкви уже закончены археологические раскопки. То есть фактически мы уже можем, получив выводы Института археологии, начинать строительные работы», - сообщил директор коммунального предприятия.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект Ю.МИРОШНИЧЕНКО «О возрождении уникального Символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве». Законопроект предусматривает завершение археологических исследований, проведение консервации и современную музеефикацию остатков фундамента церкви Богородицы (Десятинной). Для этого в стилобатной части главного сооружения Национального православного комплекса будет построен Национальный музей древнего храма и православной культуры с учетом требований ЮНЕСКО, а также европейского и мирового опыта. Над стилобатной частью комплекса предусмотрено строительство Десятинной церкви.