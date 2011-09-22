В БЮТ поняли, почему популярны фильмы про вампиров

Оппозиция не исключает волны социальных протестов из-за проекта бюджета на 2012 год, в Партии регионов просят не пугать протестами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на круглом столе Института Горшенина, посвященном работе парламента.

В частности, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ПАВЛОВСКИЙ обратил внимание на антисоциальный характер проекта бюджета на следующий год. По его словам, все социальные показатели в проекте государственного бюджета снижены, даже прожиточный минимум рассчитан на устаревшей методологической базе, которая существенно занижает реальную цифру.

«Когда я смотрю на последний бюджет, я думаю, почему в последнее время так популярны среди молодежи фильмы о вампирах – о том, как можно выжить за счет смерти других людей – и вот как раз этот бюджет ярко демонстрирует нам, что правительство продолжает вопреки своим предвыборным обещаниям пить кровь украинского народа», - сказал депутат.

У него создается впечатление, что правительство не понимает, что своими антисоциальными действиями вызывает массовое народное возмущение. А.ПАВЛОВСКИЙ не исключает, что именно для того, чтобы сбить волну народного возмущения, «режим ЯНУКОВИЧА заблаговременно бросил лидеров оппозиции в тюрьму».

А.ПАВЛОВСКИЙ убежден, что, несмотря на это, народ будет заставлять власть если не выполнять свои обещания в полном объеме, то хотя бы придерживаться каких-то минимальных социальных гарантий. И в качестве примера А.ПАВЛОВСКИЙ вспомнил недавний штурм парламента афганцами и чернобыльцами.

В свою очередь депутат от Партии регионов Петр МЕЛЬНИК отметил, что не нужно пугать новыми штурмами. Он уверен, что людям можно разъяснить, почему именно принимается подобное решение, найти компромисс. «Наши прадеды уже штурмовали Зимний, помните? Чем это закончилось? Мы с вами помним. И не только «шариковых», не только «швондеров», мы помним историю, развал целой империи, а затем и развал СССР», - сказал депутат-регионал.

Он выразил уверенность, что есть эволюционный путь развития, и для этого нужно садиться за стол и договариваться, в том числе с оппозицией, а не организовывать спектакли наподобие недавних событий возле Верховной Рады. При этом П.МЕЛЬНИК высказал предположение, что не все, кто штурмовал парламент, были настоящими афганцами. По его словам, в Украине существует целый бизнес, который за деньги организует тысячи людей на различные акции.

П.МЕЛЬНИК еще раз подчеркнул, что нужно искать компромисс, чтобы обеспечить тех, кто нуждается в этом, и честно признать, что существующие социальные законы, которые требуют более 140 млрд. грн. для их обеспечения, не могут быть выполнены из-за отсутствия средств.

Народный депутат от «Нашей Украины» Зиновий ШКУТЯК также обратил внимание на низкий социальный уровень проекта бюджета, на слишком низкое финансирование образования, культуры, медицины и многих других важных отраслей.

При этом З.ШКУТЯК отметил, что впервые в проекте бюджета прогнозируется увеличение количества бедных людей по сравнению с этим годом.

Он выразил убеждение, что без существенной доработки этот проект не будет иметь шансов найти поддержку в парламенте.