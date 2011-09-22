Верховная Рада освободила судью Конституционного Суда
14:30, 22 сентября 2011Политика
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На прошанье Ткачук получил часы
Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Павла ТКАЧУКА от должности судьи Конституционного Суда Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным постановлением предусмотрено освободить П.ТКАЧУКА от должности судьи КС в связи с подачей заявления об отставке.
Судья был назначен на должность 11 июля 2002 года постановлением Верховной Рады.
В соответствии с Конституцией Украины и Законом «О Конституционном Суде Украины», судья КС назначается сроком на 9 лет.
На заседании парламента П.ТКАЧУКУ вручили ценный подарок - часы.
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