У Азарова открещиваются от отмены льгот

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что проектом государственного бюджета на 2012 год не предусмотрено сокращение никаких льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

«Проект государственного бюджета на 2012 год не забирает ни одной льготы, а наоборот - как раз финансирует все законодательные инициативы, которые уже действуют в нашем государстве», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Он напомнил, что в 2010 году были профинансированы расходы, которые предусматривали предоставление льгот на сумму 30 млрд. грн., и происходило финансирование соответствующих льгот на протяжении текущего года.

Как сообщал УНИАН, вместе с тем предусматривается отмена ряда льгот правительственным законопроектом "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127), который был принят Верховной Радой в первом чтении 9 сентября.

В частности, речь идет о льготах для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.