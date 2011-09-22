Врачи внесли изменения в режим питания Тимошенко

Врачи Министерства здравоохранения Украины откорректировали режим питания экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службе Украины (ГПС).

Корректировка режима питания Ю.ТИМОШЕНКО была сделана по результатам посещения комиссии Минздрава Украины 21 сентября. По информации пресс-службы ГПС, в составе комиссии был личный врач Ю.ТИМОШЕНКО.

"От полного медицинского осмотра членами комиссии Ю.ТИМОШЕНКО воздержалась", - отметили в пресс-службе.

Во время консультации заключенной проведена корректировка режима ее питания, даны соответствующие рекомендации.

"Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО медработниками оценивается как удовлетворительное и находится под постоянным контролем медперсонала СИЗО", - отметили в пресс-службе ГПС.

Как сообщал УНИАН, впервые защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача утром 18 августа. После этого адвокаты и сама Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно требовали допустить к ней личного врача, однако суд не предоставлял соответствующих разрешений. В свою очередь экс-премьер отказывалась от проведения обследования комиссией Министерства здравоохранения.

15 сентября защитник Ю.ТИМОШЕНКО народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось и у нее наблюдается повышенная температура.