Пострадавший за «Спасибо жителям...»: милиция отказывалась возбуждать дело

Андрей ОРЕСТ, получивший 19 сентября огнестрельное ранение за отказ снять футболку с надписью "Спасибо жителям Донбасса", после прохождения судебно-медицинской экспертизы обратился в милицию с заявлением о возбуждении по этому факту уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения "Общее дело".

А.ОРЕСТ пояснил, что вынужден был обратиться с заявлением, поскольку правоохранители отказывались возбуждать дело по факту нападения на него с применением огнестрельного оружия и распространяли ложную информацию о характере его ранения.

В сообщении отмечается, что А.ОРЕСТУ была сделана операция по очистке раны и предотвращению дальнейшего развития опухоли кисти руки.

"Эксперты установили, что Андрей получил именно огнестрельное ранение, о чем свидетельствует характер раны и остатки пороха, которые были в ней обнаружены. Эксперты установили, что это не было ранение вплотную, иначе на коже остался бы пороховой ожог. Установлено, что такое ранение можно получить, находясь на расстоянии в 2-3 метра от стрелка. То есть все произошло так, как и свидетельствовал Андрей. Все заявления милиции по поводу инцидента оказались примитивной ложью", - заявил координатор общественного движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК.

Судебно-медицинская экспертиза была проведена 21 сентября в Киевском городском бюро судебно-медицинских экспертиз при участии экспертов Александра ЮРЧЕНКО и Анхена МИКОЯНА.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве двое мужчин ранили юношу за отказ снять футболку с надписью "Спасибо жителям Донбасса".

Инцидент произошел около 18.00 на ул. Щекавицкой. Огнестрельное ранение получил гражданин Андрей ОРЕСТ, направлявшийся в офис гражданского движения "Общее дело".

Вместе с тем в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве по поводу информации об огнестрельном ранении гражданина А.ОРЕСТА заявили, что на протяжении суток 19 сентября в столице не зафиксировано ни одного случая применения огнестрельного или травматического оружия.

Также, по данным милиции, от больничных учреждений и врачей бригад скорой медицинской помощи в подразделения милиции не поступало никакой информации о том, что ими оказывалась помощь гражданам с огнестрельными ранениями.

"Поэтому громкие заявления определенных общественных сил являются ничем иным, как попыткой, с использованием медиа-пространства, с помощью искусственной сенсации, привлечь к себе внимание общественности", - убеждены в ГУ МВД.