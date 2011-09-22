Российские генералы пугают Медведева, что Украина окажется в НАТО

Группа военных экспертов России считает, что стратегические отношения России и Украины свелись к «базарному торгу» и призвала Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА сменить риторику в отношении Киева.

Об этом говорится в письме на имя Президента России, опубликованном в «Независимой газете».

Эксперты напоминают, что победа Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах на Украине в 2010 году была встречена с воодушевлением в России. «Мы были уверены, что начнется период выстраивания дружески взаимоотношений, подлинного стратегического партнерства двух славянских государств», - говорится в письме. Однако выстраивание отношений стратегического партнерства споткнулось о газовые цены. «Хозяйственный спор между российским «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины приобрел несоразмерные масштабы и грозит обрушить наши совместные достижения», - уверены эксперты.

По их мнению, в газовый конфликт вмешаются третьи силы, которые вынудят Украину повернуть свой внешнеполитический курс на Запад, в результате чего страна «будет втянута» в НАТО, а на юго-западных рубежах России появится «дуга нестабильности» - Украина-Грузия-Северный Кавказ.

«За 20 лет независимости ни Россия, ни Украина не выработали единой модели, единой стратегии взаимоотношений, - считает один из авторов письма доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай ЛЕОНОВ. - Украина, Беларусь и Россия, по выражению Солженицына, это ядро великой исторической государственности единого народа. Об этом сейчас, увы, предпочитают не говорить, а больше обращают внимание на коммерческий интерес. Россия, используя свое монопольное положение на рынке газа, может и выиграет что-то в финансовом плане, но проиграет в историческом контексте. Об опасности такого подхода мы и предупреждаем. Коммерческие интересы корпораций не должны брать верх над стратегическими интересами наших стран».

Как говорится в обращении, политики России и Украины должны избегать любых взаимных обвинений, срочно сесть за стол переговоров и в духе принципов стратегического партнерства разрешить все конфликты.

Свои подписи под посланием поставили бывший министр обороны России Игорь РОДИОНОВ, бывший глава российского бюро Интерпола Владимир ОВЧИНСКИЙ, экс-глава Черноморского флота РФ Владимир КОМОЕДОВ, публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр ПРОХАНОВ и другие.