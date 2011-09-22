Табачник получил букетом по лицу от 17-летней студентки Могилянки (фото, видео)

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК получил букетом цветов по лицу от 17-летней студентки курса Киево-Могилянской академии Дарьи СТЕПАНЕНКО. Инцидент произошел сегодня на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы».

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления одного из участников форума студентка подошла к Д.ТАБАЧНИКУ, который является модератором этого форума, с букетом цветов и начала с ним разговаривать. Д.ТАБАЧНИК поднялся со своего места, чтобы ответить ей, но Д.СТЕПАНЕНКО ударила министра цветами по лицу.

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Как сказала Д.СТЕПАНЕНКО журналистам, таким образом она выразила протест против политики, которую проводит Д.ТАБАЧНИК, и против того, что студентам запретили сегодня проводить акции протеста в разных местах Киева. По некоторым данным, студентку уже задержала милиция.

Во время инцидента премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА уже не было на форуме.