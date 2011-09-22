Табачник получил букетом по лицу от 17-летней студентки Могилянки (фото, видео)
Подождала, пока министр поднимется...
Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК получил букетом цветов по лицу от 17-летней студентки курса Киево-Могилянской академии Дарьи СТЕПАНЕНКО. Инцидент произошел сегодня на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы».
|Дарина Степаненко
Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления одного из участников форума студентка подошла к Д.ТАБАЧНИКУ, который является модератором этого форума, с букетом цветов и начала с ним разговаривать. Д.ТАБАЧНИК поднялся со своего места, чтобы ответить ей, но Д.СТЕПАНЕНКО ударила министра цветами по лицу.
Как сказала Д.СТЕПАНЕНКО журналистам, таким образом она выразила протест против политики, которую проводит Д.ТАБАЧНИК, и против того, что студентам запретили сегодня проводить акции протеста в разных местах Киева. По некоторым данным, студентку уже задержала милиция.
Во время инцидента премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА уже не было на форуме.