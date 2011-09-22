Табачника отхлестали цветами на глазах у европейских министров

Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника избили.

В клубе Кабинета министров во время Форума министров образования Европы после выступления Табачника к нему подошла девушка из молодежной организации и пару раз ударила его по голове букетом из желто-голубых хризантем, сообщают Подробности.

Охрана сработала оперативно - женщину сразу же вывели из зала сотрудники правоохранительных органов.

Во время встречи 40 европейских министров на Форуме рассматриваются вопросы развития европейского образования. В частности, обсуждаются создание единого образовательного пространства, внедрение единых международных стандартов и компетенции для жизни в XXI веке. Форум торжественно открыли Табачник и премьер-министр Украины Николай Азаров.

Деятельность Табачника на посту министра давно вызывает протесты в обществе. К примеру, 1 сентября в ряде украинских городах прошли акции протеста против реформ министра под названием "С Табачника реформ как с козла молока".