Фракция Черновецкого в Киевсовете приказала долго жить

Фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете прекратила свое существование путем самороспуска.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление зачитала сегодня в начале заседания Киевсовета секретарь совета Галина ГЕРЕГА.

В заявлении отмечается, что депутаты Киевсовета, члены фракции «Блок Леонида Черновецкого» приняли решение о «прекращении деятельности путем роспуска депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете», сформированной депутатами, которые избраны на выборах в Киевсовет 25 мая 2008 года по избирательному списку Блока Черновецкого.

Депутаты в заявлении также отметили, что просят считать себя внефракционными. Документ подписали 15 депутатов, которые входили во фракцию Блока Черновецкого: Юрий БУЛГАКОВ, Александр ГАВРИЛЕНКО, Виктор ГРУШКО, Андрей ЗАЕЦ, Петр ИВАНОВ, Алла КАПЛЕНКО, Денис КОМАРНИЦКИЙ, Светлана КОСТЮК, Виталий ЛАВРЕНЕНКО, Игорь ЛАВРОВ, Виталий ПАВЛИК, Валерий СЕРГИЙЧУК, Роман СЛОБОДЯН, Евгений ШЕВЧУК, Игорь ШПАК.

В то же время на сайте фракции указано, что в ее состав входит 20 депутатов.