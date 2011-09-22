Ефремов: Ситуация с Тимошенко не повлияет на отношения с ЕС

Ситуация с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко не повлияет на отношения Украины и Европейского Союза.

Такое мнение выразил председатель Партии регионов Александр Ефремов в комментарии ГолосUA.

Политик согласился с тем, что вопрос Тимошенко подымается и обсуждается в Европе. В то же время, отметил он, ситуация которая сложилась вокруг экс-премьера, никак не связана с вопросами о получения безвизового режима, о зоне свободной торговли, или с договорами, которые планирует подписать Украина с ЕС.

Депутат добавил, что Президент Украины четко определил направленность внешней политики Украины. Кроме того, по словам Ефремова, Кабинет Министров сегодня отрабатывает план, который должна выполнить Украина перед Европейским союзом.

Нардеп сообщил, что участвовал в заседании комитета по иностранным делам Европарламента, где было принято решение в октябре закончить всю процедуру подготовки документов о подписании ряда соглашений с Украиной.

«Мы уверены, что со стороны Украины эти документы также будут подписаны», - сказал он.

Политик также добавил, что на данный момент первый вице-премьер-министр Андрей Клюев находится в Брюсселе, и он попросил ускорить рассмотрение в парламенте ряд документов, которые помогут подписать соглашения с ЕС.