Путин с Медведевым готовятся прессовать Януковича с двух сторон?

Москва сформулировала бескомпромиссную позицию к субботним переговорам с президентом Украины. Виктору Януковичу, как уверяют источники "Коммерсанта" в Кремле и МИД РФ, не следует рассчитывать на уступки в ходе запланированных на конец этой недели переговоров с высшим руководством РФ на газовую тематику. Россия не пересмотрит газовый контракт и готова судиться по этому поводу в Стокгольме. Неинтересны Москве и предложения Украины о создании международного газового консорциума с участием ЕС — ей нужна или вся ее ГТС, или ничего. Но главное, Януковичу, по данным "Ъ", предложат определиться: или Украина вступает в Таможенный союз и сохраняет для себя российский рынок, или не вступает и теряет его. Разговор ожидается жесткий, пишет издание. Поэтому общаться с украинским лидером будут вместе и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин.

Судя по настрою российских переговорщиков, Киеву следует быть готовым услышать на все свои предложения ответ "нет".

"Что касается изменения цены на газ — у нас есть действующий контракт (соглашение 2009 года.— "Ъ"), и его следует выполнять",— настаивает собеседник "Ъ" в Кремле. А готовящий субботнюю встречу дипломат добавляет: "Желание Украины судиться в Стокгольмском арбитраже нас не пугает. Мы готовы. Но в этом случае внутриполитические потери Януковича окажутся существенными. Туда ведь вызовут Тимошенко, и она расскажет все, что еще не успела рассказать, причем прозвучит это с европейской площадки. Ну и Путин еще в Швецию слетает..."

Однако ключевым вопросом предстоящего российско-украинского саммита Москва считает интеграционный. Виктору Януковичу предложат дать окончательный ответ на много раз оглашавшееся предложение вступить в ТС. "Наступил момент истины. Он должен сделать выбор, с кем он: с нами или с Европой. На двух стульях усидеть уже не получится",— категоричны в Кремле.

В комиссии Таможенного союза "Ъ" заверили, что к субботе подготовились основательно: "У нас готовы оба сценария: на случай согласия Киева присоединиться к "тройке" и на случай отказа. Все это будет доведено до Януковича". Один из аргументов, который, как полагают российские переговорщики, должен склонить господина Януковича к членству в ТС,— сомнительные европейские перспективы Украины. На днях комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле прямо заявил, что даже в случае подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС в него не войдет упоминание о перспективе ее членства в Евросоюзе.

Если и этот аргумент на Виктора Януковича не подействует, прогнозирует издание со ссылкой на данные источников, в ход пойдут угрозы. "Если Украина не вступит в ТС, мы будем вынуждены заняться импортозамещением украинской продукции. И куда в этом случае они денут свое машиностроение?" — заявил дипломатический источник "Ъ".