Янукович пообщался с Генсеком НАТО и лидерами ряда стран

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время официального ланча от имени Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна в честь глав государств и правительств - участников 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с лидерами других государств.

В частности, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ встретился с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

На встрече речь шла о достигнутых накануне договоренностях сторон.

Также Президент Украины встретился с Главой Национального переходного совета Ливии Мустафой Абдель ДЖАЛИЛЕМ. В.ЯНУКОВИЧ выразил поддержку народу Ливии и предложил стране гуманитарную помощь. М.ДЖАЛИЛ выразил благодарность Президенту Украины.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообщался с Президентом Республики Сербия Борисом ТАДИЧЕМ. «Во время разговора стороны отметили высокий уровень контактов между двумя государствами. В.ЯНУКОВИЧ и Б.ТАДИЧ договорились обменяться визитами», - говорится в сообщении.

Во время разговора Президента Украины с Президентом Кыргызской Республики Розой ОТУНБАЕВОЙ стороны обменялись мнениями о ходе реформ в Украине и Кыргызстане.

Также, по данным пресс-службы, во время официального ланча глава государства встретился с Федеральным президентом Австрийской Республики Хайнцем ФИШЕРОМ, Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, президентом Венгерской Республики Палом ШМИТТОМ, Президентом Чешской Республики Вацлавом КЛАУСОМ.