Янукович встретился с Обамой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с Президентом США Бараком ОБАМОЙ подготовку к Саммиту по ядерной безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле.

Как сообщает пресс-служба главы государства, их встреча состоялась во время vероприятия высокого уровня в рамках инициативы «Партнерство «Открытое правительство».

Также В.ЯНУКОВИЧ провел короткие встречи с государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН, премьер-министром Турции Реджепом Таипом ЭРДОГАНОМ.

С Р.Т.ЭРДОГАНОМ В.ЯНУКОВИЧ обсудил вопрос предстоящего визита в Турцию и состояние двусторонних отношений.

Кроме того, Президент Украины провел короткую встречу с Президентом Бразилии Дилмой РУССЕФФ.