В Лукьяновском СИЗО умерла 28-летняя заключенная

В Лукьяновском СИЗО Киева несколько дней назад вследствие неоказания медицинской помощи скончалась 28-летняя заключенная Александра Робейко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, этот факт омбудсмен Украины Нина КАРПАЧЕВА привела в качестве примера во время обсуждения с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ темы о применении ареста до приговора суда.

"Отказ стражей порядка и судей в освобождении из-под стражи тяжелобольных заключенных и невыдача им разрешения на лечение в учреждениях Министерства здравоохранения Украины иногда приводит к смертельным последствиям, как это произошло несколько дней назад с 28-летней заключенной Лукьяновского СИЗО Александрой Робейко", - цитирует пресс-служба Уполномоченного ВР слова Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В то же время пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не сообщает никаких подробностей данного инцидента.

В Государственной пенитенциарной службе пока также не подтвердили факт смерти 28-летней заключенной.