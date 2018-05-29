Вехи недели. Янукович завис, «Беркут» порвал футболки

Украинскому президенту приходится маневрировать в поисках дешевого газа и взаимопонимания с Европейским Союзом. Правительство излучает оптимизм относительно бюджета-2012 в промышленных объемах. Милицейский спецназ начал охотиться на футболки.

Между Сциллой и Харибдой

Виктору Януковичу не позавидуешь. Вряд ли глава государства, получивший всю полноту власти в Украине, по доброй воле начал внешнеполитическое противостояние на два фронта. Так сложилось исторически.

В начале недели казалось, что выход из энергетического кризиса найден: в Ашхабаде Януковича принимали с восточным радушием и даже согласились экспортировать газ по приемлемой цене. Но одного желания двух президентов мало, чтобы миллиарды кубометров «голубого золота» из туркменских скважин были доставлены на предприятия отечественной металлургии и химпрома. Просить у России разрешения использовать ее ГТС – означает нарваться на невежливый отказ. Показательно, что топ-менеджер Газпрома Голубев оперативно отказался от инициативы Януковича по строительству «Южного потока» по украинской территории. Строительство и нового газопровода, и терминала для приема сжиженного газа требует немалых средств и времени.

Причины оперативности россиян понятны: под патронатом Путина Газпром расширил круг акционеров строительства «Южного потока» за счет ряда крупнейших европейских компаний. Правда, далеко не факт, что такая самодеятельность крупного бизнеса придется по вкусу Еврокомиссии, однако российский премьер поспешил выразить нескрываемый скепсис относительно перспектив евроинтеграции Украины. Стоит ли удивляться, что на очередную встречу Yalta European Strategy никто из влиятельных российских бизнесменов и политиков не приехал.

Кстати говоря, напрасно, ведь на ней представители европейского политического бомонда провели мастер-класс по воспитанию в украинском президенте хороших манер и джентльменского отношения к побежденному противнику. Накануне Януковичу звонила канцлер Германии Ангела Меркель, писали еврокомиссар Кэтрин Эштон и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс два часа уговаривал Виктора Федоровича прямо на Банковой. Все упомянутые политики просят об одном, пусть и с разной степенью категоричности: выпустить Юлию Тимошенко из-под ареста и предоставить ей возможность принять участие в парламентских выборах. В такой внушительной компании «самбист» Геннадий Москаль с законопроектом об амнистии Тимошенко и Луценко как-то затерялся. Европейские политики без обиняков заявляют, что в противном случае соглашение об ассоциации Украина – ЕС может быть торпедировано до подписания. Попытки представителей украинской власти найти слова оправдания и использовать тезис о независимости суда европолитики встречают с неприкрытым скепсисом, напоминая, что раз Украина встала на путь евроинтеграции, то должна играть по принятым в Старом Свете правилам.

Леонид Кучма, оказавшийся в Ялте на правах тестя спонсора мероприятия, подсластил пилюлю Януковичу, заметив, что тот в 2004 году выиграл президентские выборы. Заодно Леонид Данилович посоветовал Виктору Федоровичу сделать то, до чего у него самого руки не дошли: окончательный выбор между Россией и Европейским Союзом. Не исключено, что после таких «вредных советов» подсудимый Алексей Пукач заявит, что приказ убить Гонгадзе Кучма ему отдал лично, в президентском кабинете.

Бюджетный оптимизм

Правительство тем временем непривычно рано рассмотрело проект бюджета на следующий год, подкрепленный Государственной программой экономического и социального развития. Премьер Николай Азаров обещает бюджетникам серьезное повышение зарплат, остальным гражданам – сокращение государственного долга, а участникам форума Yalta European Strategy – невозможность дефолта Украины при нынешней власти.

Стремление власти сокращать объемы импорта газа, безусловно, радует, огорчает только неизбежность повышения газовой стоимости для потребителей. Да и сам проект бюджета нужно читать с учетом того, что через год пройдут парламентские выборы, на которых Партии регионов (читай – правительству Азарова) отступать некуда.

«Беркут» рвет футболки

Порой кажется, что украинской власти не хватает внешнеполитических проблем, и она сама себе придумывает новые внутри страны. Какой смысл был в налете бойцов «Беркута» на сотрудников прессуемой УБОПом фирмы «ПростоПринт», решивших в центре столицы распространять футболки со ставшей известной миллионам украинцев речевкой «Спасибо жителям Донбасса» (без нецензурного продолжения), знают только организаторы силовой акции. Непосредственных исполнителей в погонах немного жаль, а инициаторов «полета «Беркута» над «ПростоПринт» - ничуть. Власть, которая начинает бороться с футболками, речевками и другими подобными вещами, никому, кроме себя, не сможет доказать свою силу. На этом фоне даже увольнение шефа Харьковского УВД, подчиненные которые торговали оружием, выглядит не справедливым наказанием, а элементом антикризисных действий.

Евгений Магда