Попов собирается постучать в 11 тысяч квартир

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил жилищно-эксплуатационным конторам провести работу с населением по поводу погашения долгов за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на расширенной коллегии КГГА.

“Что касается долгов, я убежден на собственной практике, что все тысячи квартир мы должны обойти. Не мы, а я имею в виду представителей ЖЭКов. И с каждым человеком переговорить. Кто-то просто забывает, кто-то нуждается в помощи в решении этого вопроса, вы же знаете, какие бывают в жизни обстоятельства. Поэтому если мы проведем такую работу, то, может, на 50% поймем, как люди в будущем нам заплатят”, - сказал он.

В то же время председатель КГГА отметил, что в отношении должников, которые не хотят платить за полученные услуги, но имеют такую возможность, необходимо принять самые жесткие меры.

“Где человек просто не хочет платить, то нужно подключать правовую систему, чтобы этот вопрос решить, вплоть до имущественной ответственности. Мы говорим сейчас о 2%, которые в принципе живут сейчас за счет всех киевлян... Такого не может быть...”, - подчеркнул руководитель КГГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня на коллегии начальник Главного управления жилищного хозяйства столицы Владимир СТОРОЖЕНКО заявил, что задолженность киевлян за ЖКУ составляет 491 млн. грн. По его словам, “злостными должниками” являются владельцы 11 тысяч квартир, общая сумма их долга - 192 млн. грн.