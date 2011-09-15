Российский министр заманивает Украину в партнерство с мировой перспективой

Стратегическое партнерство Украины и РФ повысит конкурентоспособность двух стран в глобальном мире.

Как передает собственный корреспондент УНИВН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал на кануне на приеме по случаю 20-летия Независимости Украины.

«Россия и Украина состоялись как самостоятельные участники международной жизни, которые могут и умеют отстаивать свои национальные интересы», - сказал он.

С.ЛАВРОВ отметил, что в истории двух стран за последние 20 лет можно найти схожие успехи и проблемы.

По его словам, Россия и Украина делают все необходимое, чтобы стать равноправным участником международной политической и экономической жизни.

Он отметил, что каждая страна должна быть деидеологизированной, прагматичной и делать вещи, которые принесут реальную осязаемую выгоду простым людям.

«В этом суть нашей политики, в этом суть украинской политики», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что надо видеть преимущества, которые создает стратегическое партнерство между Россией и Украиной, что повысит конкурентоспособность двух стран в глобализирующемся мире.

Кроме того, С.ЛАВРОВ напомнил, что в следующем году будет праздноваться 1150-летие Киевской Руси. С.ЛАВРОВ сообщил, что Президент РФ предложил руководству Украины и Беларуси совместно отпраздновать «эту великую дату, которая останется общим фундаментом наших независимых, но братских государств».