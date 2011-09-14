Европарламент пока не откладывал рассмотрение доклада по Украине относительно подписания соглашения об ассоциации, как об этом сообщила сегодня газета “Коммерсант-Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Страсбурге сопредседатели Парламентской ассамблеи ЕвроНЕСТ (Европарламент – парламенты стран-участниц “Восточного партнерства”) - депутат Европарламента Кристиан ВИГЕНИН (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария) и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.

“Есть разные предложения, но пока, если я не ошибаюсь, по расписанию он должен быть рассмотрен в середине октября”, - сказал К.ВИГЕНИН.

“Насколько мне известно, проект доклада, который был позавчера обсужден на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, предусматривает определенный график, который включает последнюю дату подачи поправок до 21 октября, и, если я не ошибаюсь, проект планируется проголосовать 1 ноября”, - добавил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщалось, газета “Коммерсант-Украина” распространила информацию со ссылкой на депутата Европарламента Михаэля ГАЛЕРА (группа народных партий, Германия) о том, что депутаты решили отложить рассмотрение доклада о соглашении об ассоциации с Украиной до 16 ноября.