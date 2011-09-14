Генсек Совета Европы расскажет Киеву о жесткой позиции по делу Тимошенко

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД информирует министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО об обеспокоенности стран-членов Совета Европы уголовным делом против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом Т.ЯГЛАНД заявил в эксклюзивном интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” накануне своего визита в Украину, запланированного на 16-17 сентября.

“Поскольку я встречаюсь с министром иностранных дел Украины завтра (14 сентября – УНИАН), а также в Киеве в пятницу, я продолжу это обсуждение с ним. Я информирую его об обеспокоенности, которую я заметил в Комитете министров, и которую выразили ряд стран-членов Совета Европы относительно судебного процесса против Юлии ТИМОШЕНКО”, - сказал Генсек Совета Европы.

Он отметил, что эта обеспокоенность касается возможной избирательности правосудия в Украине.

Кроме того, Т.ЯГЛЕНД отметил, что планирует передать украинскому министру также ожидания честного процесса по делу экс-премьера.

“И все это я передам, потому что это было очень жестко высказано на Комитете министров”, - отметил он.

Генсек СЕ отказался называть страны, которые высказывали обеспокоенность.

Вместе с тем, информированный источник в Совете Европы сообщил УНИАН, что речь идет прежде всего о странах-членах Европейского Союза.

*** Совет Европы – международная организация, которая объединяет 47 стран Европы и занимается вопросами защиты прав человека.

С мая этого года по ноябрь Украина председательствует в Комитете министров Совета Европы – главном исполнительном органе организации.